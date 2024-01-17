В Бессоновке медсестре заплатят за причиненный моральный вред

17.01.2024 | 17:25

42-летняя медсестра Бессоновской районной больницы получит компенсацию морального вреда за причиненный ее здоровью вред. Женщина поскользнулась на территории медучреждения.

Утром 4 января прошлого года по пути на работу, преодолевая не расчищенный от наледи участок, медсестра упала и сломала лучевую и локтевую кости левой руки. Она находилась на больничном до марта.

«Ответчик составил акт о несчастном случае на производстве, однако впоследствии его аннулировал. По жалобе женщины в Государственную инспекцию труда 29 мая 2023 года работодатель составил новый акт, согласно которому случай квалифицирован как несчастный, произошедший по вине работодателя при исполнении трудовых обязанностей. Его причинами признано неудовлетворительное техническое состояние территории больницы вследствие необеспечения мер по ликвидации скользких и травмоопасных участков территории в зимнее время», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Пострадавшая обратилась в Бессоновский районный суд и попросила взыскать в ее пользу с больницы 250 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Иск был удовлетворен частично - сумму снизили до 170 000.

Больница обжаловала это решение. В частности, ее представитель выразил сомнение относительно места получения травмы.

«Апелляционная жалоба судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения», - сообщила пресс-секретарь суда Наталья Яшина.

Медучреждению придется выплатить пострадавшей 170 000 рублей, а также компенсировать ей судебные расходы - 40 000.