В Пензенской области похолодает до -12 градусов

17.11.2023 | 12:17

Жителей Пензенской области предупреждают о предстоящих холодах.

По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на субботу, 18 ноября, температура воздуха снизится до -4...-9 градусов, днем за окном будет -1...-3. Подует северный ветер.

В ночь на 19 ноября станет еще более морозно - до -7...-12 градусов, днем ожидается 0...-5.

Неблагоприятные и опасные природные явления не прогнозируются.

Похолодание началось в Пензенской области в середине рабочей недели. Оно связано с приходом в регион арктического воздуха, который начал поступать после прохождения атмосферного фронта обширного циклонического вихря.