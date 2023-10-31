Из-за тумана объявлен желтый уровень погодной опасности

31.10.2023 | 22:00

В среду, 1 ноября, в Пензенской области из-за тумана прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Ожидается видимость 500 метров и менее, сообщили синоптики Приволжского УГМС.

Ночью уличные термометры покажут +6...+8 градусов, днем +12...+14. Ветер будет южным, местами его порывы достигнут 8-13 метров в секунду.

Существенных осадков в течение суток синоптики не обещают.

В старину на Руси 1 ноября именовалось Ивановым днем, когда провожали осень и встречали зиму. Считалось, что с этого дня наступают морозы.

Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.