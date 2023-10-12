В Пензе думают над решением проблемы улицы Ростовской

12.10.2023 | 21:48

Утечка воды, произошедшая утром в четверг, 12 октября, на улице Ростовской в Пензе, была устранена в тот же день. Она случилась в районе дома № 106.

Причиной ЧП стала долевая трещина на трубопроводе диаметром 100 мм, сообщили в мэрии.

Сначала перекрыли подачу воды в близлежащие дома, затем приехали сотрудники ресурсоснабжающей организации с оборудованием для откачки. К вечеру утечку устранили и вернули людям воду.

«В силу того что данный участок дороги располагается в низкой точке, вода скапливается и затрудняет проезд. Подтопление улицы Ростовской происходит периодически», - констатировал начальник городского управления ЖКХ Ильдар Усманов.

По его словам, варианты решения проблемы изучаются. Один из них - ремонт дороги с последующим ее поднятием.