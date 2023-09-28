Жители Наровчатского района избили друг друга из мести

28.09.2023 | 18:46

71-летний житель Наровчатского района оскорбил женщину и запустил цепочку событий, в результате которых два человека получили удары в лицо и два предстали перед судом.

Это случилось в июле. Пенсионер негативно отозвался о матери 37-летнего односельчанина. Возник конфликт, его младший участник вышел из себя и ударил старшего кулаком в лицо.

Пожилой мужчина по дороге домой рассказал о случившемся 60-летнему родственнику. Тот решил наказать обидчика, нашел его и тоже ударил по лицу - 3 раза.

В обоих случаях все ограничилось физической болью, вреда здоровью нанесено не было.

И 60-летний, и 37-летний мужчины предстали перед судом. Их признали виновными в нанесении побоев и назначили наказание старшему - в виде штрафа в 5 000 рублей, младшему - в виде 60 часов обязательных работ, сообщили в Наровчатском районном суде.