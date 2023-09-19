Погода на 20 сентября: северный ветер сменится южным

19.09.2023 | 22:00

В среду, 20 сентября, погода продолжит радовать жителей Пензенской области теплом.

По данным местного гидрометцентра, ночью ожидается +7...+9 градусов, северный ветер сменится умеренным южным. Днем будет +21...+23 градуса, подует ветер с юго-запада.

«Переменная облачность, без существенных осадков», - уточнили пензенские синоптики.

Неблагоприятные и опасные природные явления не прогнозируются.

В народном календаре 20 сентября называли Луковым днем. У предков существовала отдельная примета. Они смотрели, много ли на луковицах шелухи, и судили о погоде, ждущей их зимой. Если шелухи было в избытке, то готовились к сильным морозам.