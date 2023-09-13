Суд помог женщине выселить бывшего мужа, попавшего в колонию

13.09.2023 | 19:34

В Нижнеломовском районе женщина пошла в суд, чтобы выселить из дома бывшего мужа, попавшего в колонию.

Она рассказала, что экс-супруг зарегистрирован на ее жилплощади, но отсутствует там уже больше года. Прописка мешает женщине распоряжаться своим имуществом.

«На основании изложенного она просила прекратить его право пользования квартирой и снять его с регистрационного учета по указанному адресу», - сообщили в Нижнеломовском районном суде Пензенской области.

Так как брак расторгнут и мужчина не имеет никаких прав на недвижимость истицы, суд удовлетворил все ее требования.

После освобождения экс-супругу женщины придется искать новое место жительства.