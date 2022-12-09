Бардак везде: пензячка раскритиковала состояние улицы Пацаева

09.12.2022 | 20:57

Много лет живут и уже привыкли к унылому облику улицы Пацаева, а конкретно участка между домами № 7 и 13. Здесь нет цивилизованной дороги, видны остатки некогда ухоженных газонов, подобие аллеи. Весной и летом хотя бы зелень приукрашивает грустный пейзаж, но осенью и зимой он совершенно безрадостен.

Машины изуродовали поляну, стихийно проложены пути. В ямы мешками ссыпают строительный мусор, который грунтовка благодарно поглощает.

«Бардак везде, на всей Западной. Идти здесь - разве нормально? Ноги того и гляди поломаешь», - пожаловалась горожанка.

Три года назад, когда жильцы выступили против переноса контейнерной площадки, администрация района инициировала очистку местности, тогда же вырубили дикорастущий кустарник, спилили аварийные ветки.

Перемены с тех пор шли только в худшую сторону. Тема обустройства сквера в честь летчика-космонавта Советского Союза Виктора Пацаева на одноименной улице уже больше не поднимается, хотя три года назад надежда еще теплилась.