Из жизни

Контейнерную площадку на улице Токарной завалили мусором

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Не контейнерная площадка, а настоящая помойка располагается во дворе домов № 14, 16 и 18 на Токарной. При взгляде на горы мусора по всей округе сразу же возникает мысль, что местные жители не знают о предназначении металлического бака и бросают пакеты с бытовыми отходами рядом с ним. Однако позже появляется более правдоподобная версия этой коммунальной драмы.

«Наверное, кошки и собаки раскидывают, потому что мешки кидают, они приходят и растаскивают. Всегда все в ящик кладут, только если большие вещи - к стеночке», - объяснила местная жительница Анна Николаевна.

В управляющей компании сняли с себя ответственность за ужасное состояние контейнерной площадки, говорят активисты с Токарной. Людям предложили обратиться в администрацию. Там ответили, что место для сбора бытовых отходов благоустраивать в этом году точно не станут, но в следующем, возможно, здесь появятся и ограждение, и нормальные подъездные пути для мусоровозов.

Между тем не всех пензенцев волнует внешний вид данной территории.

«Это не наше. Я в другом доме живу, у нас там вообще идеально. А это мне без разницы», - заявила прохожая.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте