Контейнерную площадку на улице Токарной завалили мусором

18.11.2022 | 21:33

Не контейнерная площадка, а настоящая помойка располагается во дворе домов № 14, 16 и 18 на Токарной. При взгляде на горы мусора по всей округе сразу же возникает мысль, что местные жители не знают о предназначении металлического бака и бросают пакеты с бытовыми отходами рядом с ним. Однако позже появляется более правдоподобная версия этой коммунальной драмы.

«Наверное, кошки и собаки раскидывают, потому что мешки кидают, они приходят и растаскивают. Всегда все в ящик кладут, только если большие вещи - к стеночке», - объяснила местная жительница Анна Николаевна.

В управляющей компании сняли с себя ответственность за ужасное состояние контейнерной площадки, говорят активисты с Токарной. Людям предложили обратиться в администрацию. Там ответили, что место для сбора бытовых отходов благоустраивать в этом году точно не станут, но в следующем, возможно, здесь появятся и ограждение, и нормальные подъездные пути для мусоровозов.

Между тем не всех пензенцев волнует внешний вид данной территории.

«Это не наше. Я в другом доме живу, у нас там вообще идеально. А это мне без разницы», - заявила прохожая.