Пензенцы живут в тяжелых условиях после пожара на Минской

В закопченном коридоре немногочисленные оставшиеся жильцы 8-го этажа рассказывают, как четыре месяца назад произошел пожар в секции на Минской, 21. Они надеялись на то, что коммунальщики оперативно покрасят стены и нанесут побелку на потолок. Но нет. Даже обгоревшие деревяшки никто не убрал.
«Вы посмотрите, какой у нас здесь хлам, все заставлено после пожара. И никто не хочет ремонт делать! Это как можно терпеть?» - пожаловался Михаил.
Инна Владимировна до ночи работает - и возвращаться домой страшно, ведь на всю секцию одна лампочка.
«Меня он около подъезда должен встречать, потому что никак больше. Здесь бомжи стали жить», - сообщила женщина.
Из-за таких условий многие съехали, говорят супруги.
«Какие здесь двери стали после пожара! Это четыре месяца уже», - возмутился Михаил.
«Здесь горел диван, мы вызывали МЧС», - рассказала Инна Владимировна.
Страдают и соседи сверху, только реакции на жалобы нет.
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