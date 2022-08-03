Пензенцы живут в тяжелых условиях после пожара на Минской

03.08.2022 | 20:14

В закопченном коридоре немногочисленные оставшиеся жильцы 8-го этажа рассказывают, как четыре месяца назад произошел пожар в секции на Минской, 21. Они надеялись на то, что коммунальщики оперативно покрасят стены и нанесут побелку на потолок. Но нет. Даже обгоревшие деревяшки никто не убрал.

«Вы посмотрите, какой у нас здесь хлам, все заставлено после пожара. И никто не хочет ремонт делать! Это как можно терпеть?» - пожаловался Михаил.

Инна Владимировна до ночи работает - и возвращаться домой страшно, ведь на всю секцию одна лампочка.

«Меня он около подъезда должен встречать, потому что никак больше. Здесь бомжи стали жить», - сообщила женщина.

Из-за таких условий многие съехали, говорят супруги.

«Какие здесь двери стали после пожара! Это четыре месяца уже», - возмутился Михаил.

«Здесь горел диван, мы вызывали МЧС», - рассказала Инна Владимировна.

Страдают и соседи сверху, только реакции на жалобы нет.