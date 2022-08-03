Из жизни

Дорога на Тепличной доставляет неудобства пешеходам и водителям

Печать
Telegram

Последние дожди еще сильнее размыли дорогу от торгового центра до контейнерной площадки на Тепличной. Проезжая часть проложена за высоткой № 14.

«Как заселились, и никто никогда не ремонтировал. Они оттуда едут через 14-й и через наш дом», - рассказала пензячка Антонина Петровна.

Застраивался микрорайон с семидесятых, с каждым годом машин у жильцов становилось все больше. Полоса постепенно превращается в проселочную, расстояние между островками асфальта увеличивается.

«Ее заузили. Две машины должны разъезжаться, а умещается только одна, потому что бордюр поставили», - сообщил пензенец Михаил.

«Да ну не узкая, нормальная. Нужно просто сделать и все», - отметил пензенец Антон.

«Я только одну дорогу видел нормально сделанную, когда был в Питере в 2000-х годах. И там вскрывали набережную, тротуар. Мне бросилось в глаза, что все сделано по технологии: гравий, песок, верхний слой. Там сантиметров 20 сплошной монолит. Такое не везде и не всегда. А заплатки - они и есть заплатки», - пояснил прохожий Александр.

Не по-столичному, банально по-пензенски выровняли бы проезжую часть на Тепличной! Жаждут этого водители и пешеходы. Последние тоже пользуются дорогой, так как тротуар не предусмотрен.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
 
Гость||

Пензавтодор позаботится о них

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте