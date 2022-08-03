Дорога на Тепличной доставляет неудобства пешеходам и водителям

03.08.2022 | 21:16

Последние дожди еще сильнее размыли дорогу от торгового центра до контейнерной площадки на Тепличной. Проезжая часть проложена за высоткой № 14.

«Как заселились, и никто никогда не ремонтировал. Они оттуда едут через 14-й и через наш дом», - рассказала пензячка Антонина Петровна.

Застраивался микрорайон с семидесятых, с каждым годом машин у жильцов становилось все больше. Полоса постепенно превращается в проселочную, расстояние между островками асфальта увеличивается.

«Ее заузили. Две машины должны разъезжаться, а умещается только одна, потому что бордюр поставили», - сообщил пензенец Михаил.

«Да ну не узкая, нормальная. Нужно просто сделать и все», - отметил пензенец Антон.

«Я только одну дорогу видел нормально сделанную, когда был в Питере в 2000-х годах. И там вскрывали набережную, тротуар. Мне бросилось в глаза, что все сделано по технологии: гравий, песок, верхний слой. Там сантиметров 20 сплошной монолит. Такое не везде и не всегда. А заплатки - они и есть заплатки», - пояснил прохожий Александр.

Не по-столичному, банально по-пензенски выровняли бы проезжую часть на Тепличной! Жаждут этого водители и пешеходы. Последние тоже пользуются дорогой, так как тротуар не предусмотрен.