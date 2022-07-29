Из жизни

Пензенцам предложили два способа обеспечить себе ремонт дороги

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Новый асфальт на участке дороги напротив дома № 33а на улице Карпинского после замены сетей теплоснабжения укладывали несколько лет назад. Но сделали некачественно, уверен автомобилист, который часто тут бывает. Он наблюдал за работами и сразу понял, что твердое покрытие недолго продержится: здесь проходит путь к нескольким жилым строениям, магазину, школе. Даже в рабочие часы машин много.

«Когда меняли коммуникации, положили тонкий слой асфальта. Он уже в первый год начал сыпаться, а через два появились вот такие ямы», - рассказал молодой человек.

Водители давно жалуются на состояние твердого покрытия. Жительница высотки написала жалобу в администрацию города Пензы, на что получила ответ, весьма ее удививший. Работы по ремонту возможно выполнить в рамках действующих программ. Первая - депутатская.

Второй способ - получить грантовую поддержку.

По итогам конкурсного отбора проведут ремонт асфальта, при этом 80% расходов выделят из бюджета, а 20% надо собрать людям, которые создадут некоммерческую организацию. На деле это вряд ли исполнимо: дорогой пользуются жители нескольких домов, договориться им будет сложно. К тому же брать на себя расходы мало кто захочет, учитывая, что здесь же ездят торговые представители магазинов и покупатели.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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