Пензенцам предложили два способа обеспечить себе ремонт дороги

29.07.2022 | 10:30

Новый асфальт на участке дороги напротив дома № 33а на улице Карпинского после замены сетей теплоснабжения укладывали несколько лет назад. Но сделали некачественно, уверен автомобилист, который часто тут бывает. Он наблюдал за работами и сразу понял, что твердое покрытие недолго продержится: здесь проходит путь к нескольким жилым строениям, магазину, школе. Даже в рабочие часы машин много.

«Когда меняли коммуникации, положили тонкий слой асфальта. Он уже в первый год начал сыпаться, а через два появились вот такие ямы», - рассказал молодой человек.

Водители давно жалуются на состояние твердого покрытия. Жительница высотки написала жалобу в администрацию города Пензы, на что получила ответ, весьма ее удививший. Работы по ремонту возможно выполнить в рамках действующих программ. Первая - депутатская.

Второй способ - получить грантовую поддержку.

По итогам конкурсного отбора проведут ремонт асфальта, при этом 80% расходов выделят из бюджета, а 20% надо собрать людям, которые создадут некоммерческую организацию. На деле это вряд ли исполнимо: дорогой пользуются жители нескольких домов, договориться им будет сложно. К тому же брать на себя расходы мало кто захочет, учитывая, что здесь же ездят торговые представители магазинов и покупатели.