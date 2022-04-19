В доме № 5 на Пригородной улице рухнул потолок

19.04.2022 | 20:28

Под завалами мог оказаться любой член семьи Кисляковых, в том числе десятилетняя дочка и двухмесячный малыш. Но в ту ночь все собрались в одной комнате, где теплее. Проснулись от страшного шума. Оказалось, в спальне обвалился потолок.

«Думала, здесь что-то взорвалось, испугалась очень сильно. Выхожу - как туман. Рухнула очень большая плита, огромная, неподъемная. Хорошо, нас там не было, ни детей, никого. Просто могло бы, мне кажется, убить. Было очень страшно», - сообщила Олеся Александровна.

Натяжной потолок такую тяжесть не удержал, оторвался. На нем доски, куски штукатурки, дранка. За несколько дней до того на полотне просматривалось что-то небольшое, темное. Теперь Олеся думает, возможно, это был обломок кладки.

Дом признан аварийным. Но до расселения еще далеко, в действующую программу здание № 5 на Пригородной не попало.

«Я не знаю, как мы здесь будем жить, я за детей боюсь. Этот потолок тоже в плохом состоянии, мы просто заделали», - рассказала жительница дома.

Олеся Александровна вызвала представителей управляющей компании «Жилкомсервис», та отвечает за содержание дома, но не за текущий ремонт. В УК журналистам «Службы 11» сообщили, что директор придет чуть позже и посмотрит, чем можно помочь в критической ситуации. Без поддержки семье не справиться.