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Из жизни

Жители Веселовки опасаются обвала моста через реку Мойку

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Река Мойка, в недавнем прошлом выглядевшая как хилый ручеек, становится полноводной. Оказаться в потоке - с ног собьет. Всякий раз, переходя Мойку, люди и боятся, как бы не обвалилась вдруг переправа в 1-м Симферопольском проезде. Полотно усеяно ямами, а прямо над рекой - широкая щель.

«По Львовской дорога есть - и ровненькая, и все. А здесь - это ужас, ни проехать, ни пройти, даже с детьми гулять опасно. Может в любой момент провалиться. Кто за это будет отвечать? Не знаем», - рассказала Елена Алексеевна.

Машины скачут по выбоинам, люди скользят на буграх. По узкому полотну опасно передвигаться.

«Это ж не дорога, а издевательство!» - возмутился Андрей Германович.

Никто из местных уже не помнит, когда покрывали асфальтом переход через Мойку. Сохранились какие-то фрагменты, щебень еще остался в ямах, но в целом назвать участок дорогой язык не поворачивается. А меж тем на карте все есть.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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