В Пензе пенсионерка не может добиться замены счетчика

21.01.2022 | 21:07

Татьяна Ивановна не хочет быть должником, но ее вынуждают ресурсники. Сломался счетчик электрической энергии, еще летом. Женщина очень долго выясняла, кто починит или заменит прибор. Компания-поставщик предложила оставить заявку на сайте организации. С помощью родственников Татьяна Ивановна это сделала.

«Сказали: ожидайте в течение полугода. Я туда несколько раз звонила, но «пока полгода еще не истекли, ожидайте». Я позвонила где-то 20 декабря - до 31 декабря, сказали, должны заменить счетчик», - сообщила пенсионерка.

Что-то случилось, и специалисты не приехали. Татьяна Ивановна позвонила в очередной раз и сильно возмутилась. Ей предложили прибыть в офис, написать другую заявку или снова попросить родню оформить запрос на сайте. Но снова ждать полгода - это противоречит интересам женщины.

«За электроэнергию я вообще не плачу. Я спрашиваю: «Я не плачу за электроэнергию. Вам разве не интересно, почему я не плачу? Хоть бы выяснили. Вам, что, деньги не нужны?» На это - никакого ответа. Я теперь вообще не плачу, у меня показаний счетчика нет», - рассказала пензячка.

Сколько потом насчитают -вопрос насущный. Женщина всегда потребляла мало света, но переживает, что ей начислят за полгода столько, что пенсии не хватит.

Главный вопрос остается без ответа: когда ресурсник заменит прибор учета.