Из жизни

В Пензе пенсионерка не может добиться замены счетчика

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Татьяна Ивановна не хочет быть должником, но ее вынуждают ресурсники. Сломался счетчик электрической энергии, еще летом. Женщина очень долго выясняла, кто починит или заменит прибор. Компания-поставщик предложила оставить заявку на сайте организации. С помощью родственников Татьяна Ивановна это сделала.

«Сказали: ожидайте в течение полугода. Я туда несколько раз звонила, но «пока полгода еще не истекли, ожидайте». Я позвонила где-то 20 декабря - до 31 декабря, сказали, должны заменить счетчик», - сообщила пенсионерка.

Что-то случилось, и специалисты не приехали. Татьяна Ивановна позвонила в очередной раз и сильно возмутилась. Ей предложили прибыть в офис, написать другую заявку или снова попросить родню оформить запрос на сайте. Но снова ждать полгода - это противоречит интересам женщины.

«За электроэнергию я вообще не плачу. Я спрашиваю: «Я не плачу за электроэнергию. Вам разве не интересно, почему я не плачу? Хоть бы выяснили. Вам, что, деньги не нужны?» На это - никакого ответа. Я теперь вообще не плачу, у меня показаний счетчика нет», - рассказала пензячка.

Сколько потом насчитают -вопрос насущный. Женщина всегда потребляла мало света, но переживает, что ей начислят за полгода столько, что пенсии не хватит.

Главный вопрос остается без ответа: когда ресурсник заменит прибор учета.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

По среднему насчитают. Их заставили счетчики самих менять, тут они и бросили все. У нас тоже в середине прошлого года должны были менять на какие то модные, но не стали и берут показания по старым. Слава богу они еще работают. И квитанции приносят в конце месяца когда уж все заплатить надо. Говорят почта так работает.

Гость||

Ну обосраться теперь новость!

у меня всё.

Гость||

Проще самой купить новый и вызвать спецов чтоб поставили. Ей похоже уже очень прилично насчитали или насчитают по среднему. зря время тянет, потом не расплатится..

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вам, что, деньги не нужны?
penzainform.ru писал(a):
Вам, что, деньги не нужны?
Потому и тянут, что этот период будут считать по среднему, а это много, им выгоднее

Гость||

Взыщут потом за эти полгода мама не горюй

Имя: Гость
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