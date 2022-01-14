Из жизни

В Пензе пенсионерка нашла хозяев десяткам кошек

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Кошачий городок почти опустел, но все равно под охраной. На крыше одного из домиков лежит верный пес. Близко лучше не подходить - сторож этого не любит.

Журналисты «Службы 11» рассказывали, как жительница многоэтажки в одном из районов Пензы создала подобие приюта, построив его из подручных материалов. Она подбирала больных, изувеченных, лечила, откармливала. Ей подбрасывали щенков и котят. Пенсионерка не жалела на них денег.

«Мешают людям животные, их ненавидят, у меня очень много проблем с этим. Если бы я плохой была, я бы не ухаживала», - констатировала женщина.

Много лет она спасает четвероногих, восхищая людей с доброй душой.

«Она с ними как с детишками нянчится и позаботилась, чтобы стерилизовали собак, каждый божий день приносит им еду. Больная, не больная - она идет, несет. Кошек она сколько выхаживает, она их тоже домой приносит, выхаживает, потом раздает в добрые руки», - рассказала Татьяна.

Зверей стало меньше - это результаты многолетнего труда. Пенсионерке, которая не желает рассказывать о своих делах, удалось подыскать десяткам кошек хозяев. Она не просто спасала их от голода, но и возила на стерилизацию, что намного гуманнее, чем время от времени ставить миски у подъездов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Спасибо этой доброй женщине с большим сердцем! Искренне!

Гость||

Респект!!!!!!!!!Таких очень мало, кто поможет коту в беде

Гость||

Здоровья и благополучия этой доброй женщине, поменьше забот с питомцами

Гость||

Серьезно.

А Мельниченко две управляйки создаёт.

Класс новость.

Гость||

без кота и жизнь не та

Имя: Гость
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