Контейнерная площадка на улице Докучаева стала свалкой

14.12.2021 | 21:04

Контейнерная площадка за домом на Докучаева, 18, знавала лучшие времена, но это было очень давно. Последние лет 10 она пребывает в состоянии забвения.

«Кто-то обязан следить за мусоркой», - отметил мужчина.

Достаточно одного кадра из съемок прошлых лет, чтобы понять: это место - потенциальная свалка. Ограду ломали и восстанавливали, количество баков меняли, теперь контейнер очищают ежедневно, а все равно кругом навалы отходов. Даже ветки и листья с октябрьского субботника гниют.

«Не имею представления, кто разводит», - произнес прохожий.

«Мы сами! Пакет можно было бросить в ящик, но мы его бросим рядом. Здесь и школа, и магазин, и весь сюда мусор. Ну сколько же можно? Дворники здесь уже не убирают. Вот приехала машина, мусор из ящика убрала, а здесь никто не убирает», - сообщила женщина.

Администрации районов обычно присматривают за контейнерными площадками на муниципальной земле. Но этот участок в реестре на сайте управления ЖКХ закреплен был за юридическим лицом - обслуживающей организацией. Она поменялась, домом управляет компания «Добродел».

Ее руководитель по телефону заверил, что выяснит, должен ли делить с другими УК дежурство по площадке; так как носят мусор и из соседних зданий, вместе составят график и начнут убирать. Сроки не уточнил.