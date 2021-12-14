Сетевое издание|18+|Вторник|14 дек 2021|21:57
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Из жизни

Контейнерная площадка на улице Докучаева стала свалкой

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Контейнерная площадка за домом на Докучаева, 18, знавала лучшие времена, но это было очень давно. Последние лет 10 она пребывает в состоянии забвения.

«Кто-то обязан следить за мусоркой», - отметил мужчина.

Достаточно одного кадра из съемок прошлых лет, чтобы понять: это место - потенциальная свалка. Ограду ломали и восстанавливали, количество баков меняли, теперь контейнер очищают ежедневно, а все равно кругом навалы отходов. Даже ветки и листья с октябрьского субботника гниют.

«Не имею представления, кто разводит», - произнес прохожий.

«Мы сами! Пакет можно было бросить в ящик, но мы его бросим рядом. Здесь и школа, и магазин, и весь сюда мусор. Ну сколько же можно? Дворники здесь уже не убирают. Вот приехала машина, мусор из ящика убрала, а здесь никто не убирает», - сообщила женщина.

Администрации районов обычно присматривают за контейнерными площадками на муниципальной земле. Но этот участок в реестре на сайте управления ЖКХ закреплен был за юридическим лицом - обслуживающей организацией. Она поменялась, домом управляет компания «Добродел».

Ее руководитель по телефону заверил, что выяснит, должен ли делить с другими УК дежурство по площадке; так как носят мусор и из соседних зданий, вместе составят график и начнут убирать. Сроки не уточнил.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Надо убирать, а не считать рубли и кубометры. Тогда чисто будет.

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