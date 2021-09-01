Пензячка пожаловалась на детей, лазающих по деревьям

01.09.2021 | 19:29

Недетские игры детей возмутили жительницу дома на Коммунистической, 47. Галина Алексеевна стала очевидцем жестокого отношения несовершеннолетних к деревьям. Ребята, по ее словам, в возрасте от шести и старше пришли из других дворов. Здесь облюбовали раскидистый американский клен и приспособили его под надземное убежище. Орудовали топориками для отбивки мяса.

«Они стучали с десяти часов до трех, пока я не вызвала полицию. При этом сопровождалось все матом. Я прожила всю жизнь и не слышала, чтобы был такой отборный мат, уголовники так даже не ругаются. Всю кору ободрали до макушки», - пожаловалась Галина Алексеевна.

Ребята накидали мусор, принесли во двор доски, обломки мебели. За собой убирать не стали, как ни просила женщина. Вдобавок выломали часть ограждения, использовав как лестницу.

Где родители этих детей, задается вопросом местная жительница, неужели их не интересует, чем они занимаются, где бегают.

«На самотеке, они совершенно неуправляемые. Сейчас темнеет в семь часов, они - до десяти часов. Я их отсюда погнала, они перешли на ту площадку. Они там что-то стукали, и тоже с матом», - рассказала Галина Алексеевна.

В программу «Служба 11» подобные жалобы поступали не раз. Многие взрослые при виде детей на улице в позднее время волнуются. Уполномоченный по правам ребенка в области Елена Столярова поясняла: надо бить тревогу, если несовершеннолетние гуляют без родителей с 22:00 до 6:00, в каникулы - с 23:00. Шуметь дети также не должны. Если не удается пообщаться с их законными представителями, то лучший вариант - вызвать наряд полиции, что Галина Алексеевна уже сделала.