Пассажирам не хватает остановочного павильона на улице Сумской

30.08.2021 | 20:44

Летом на Сумской отремонтировали дорогу. По всем правилам соорудили заездные карманы для остановки общественного транспорта. Теперь по улице ездит маршрутка № 40, но редко - ее трудно дождаться под палящим солнцем или проливным дождем на открытых площадках. Для человека с больным ногами великая проблема.

«И дождь, и град, и ветер шквалистый - все это летело, а я ехала с первой горбольницы. Вышла, встала и стою, деваться некуда. Зонт весь накрывается, не пойми чего, я поторопилась и упала, упала опять на эту ногу больную. Всю коленку себе расшибла и валяюсь. Дождик, и никто не выходит», - рассказала Мария Максимовна.

Она не пострадала бы, если стоял бы навес. Но его нет - пассажирам даже присесть некуда, продолжает рассказывать женщина. На своем примере хочет донести до администрации города информацию, как тяжело людям с хроническими заболеваниями ждать транспорт.

«Я стоять не могу уже больше. Присела в уголочке около травки, сижу жду. Маршрутка пока стала подъезжать, а я не могу никак встать, и туда-сюда и, короче, я не встала. И никто не вышел, кому мы нужны, старые люди…» - посетовала женщина.

На сайте администрации Пензы была размещена информация о замене старых остановочных павильонов на новые, без торговых точек. Такая практика внедрена с 2016-го. Говорится о 22 объектах - их устанавливают в данном году. Но Сумская в списке не значится.

В мэрии подтвердили, что планируется лишь в следующем, так как финансов недостаточно. Пассажирам на Севере придется потерпеть.