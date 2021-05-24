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Из жизни

Жители проспекта Победы пожаловались на запущенный двор

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Пензячка Лидия Александровна не может спокойно смотреть на беспорядок во дворе дома № 113 на проспекте Победы. Ходить там ей приходится часто.

«Вообще мусорка не убирается. Безобразие. Это все летит по всему двору, весь двор в помойке. Безобразие!» - возмутилась пенсионерка.

Картина рядом с детской площадкой оставляет желать лучшего. Хотя журналисты «Службы 11» заметили и некоторые положительные изменения, ведь местные жители приглашают их не впервые. В 2019 году неравнодушные горожане рассказывали о том, как коммунальщики пытались облагородить площадку.

«Собрали со всех жильцов денежки, чтобы сделать бункер для мусора. Специальные ворота установили, чтобы он не летел на нашу территорию», - сообщила местная жительница.

Но эти меры не помогли - пакеты висели даже на верхушках деревьев.

Теперь картина стала немного лучше, мусора гораздо меньше, хотя состояние территории по-прежнему вызывает нарекания. Исчезли решетчатые ворота, вероятно из-за этого ветер продолжает разносить отходы по округе. Сбоку лежат опиленные ветки, их долго не могут вывезти, говорит Лидия Александровна.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

На городской субботник нужно было выходить - было бы чисто. Развелось дармоедов - все сидят, чуда ждут.

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