Свалка в проезде Нестерова может стать самой большой в городе

14.05.2021 | 20:52

Почти вся нежилая часть проезда Нестерова превратилась в свалку. «Северным полигоном» ее окрестили местные, уверенные, что она скоро станет как Чемодановская.

«Был не раз, там чуть-чуть побольше», - отметил горожанин.

Вдоль проезжей части сваливают мебель, детали машин, срезанные ветки, прячут мусор в ближайших кустах.

«Может быть, кто-то ремонт делает. Я думаю, это не из больших домов, потому что тут вычищают. Но привозят откуда-то? Видите, там какие-то заборы - откуда они?» - высказался местный житель.

Отходов прибывает, ограждение контейнерной площадки исчезает, остался последний лист. При этом бак - единственный на большую часть Северной поляны, комментируют жители.

«На Лунинской раньше была своя помойка, но убрали. Весь район таскает сюда, и привозят, у кого строительство, сюда сваливают», - пожаловалась женщина.

Администрации районов не утрачивали полномочий по благоустройству контейнерных площадок. «Северный полигон» не меньше месяца пребывает вне поля зрения чиновников и скоро побьет рекорды по размерам среди городских свалок.