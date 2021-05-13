Двухэтажку на Набережной Реки Мойки затопило стоками

13.05.2021 | 20:26

На первом этаже дома на Набережной Реки Мойки, 43а, полы в санузле залиты тем, что обычно попадает в унитаз. Жидкость вытекает также в коридор - это картина после визита рабочих из ЖЭМУП № 7. Они пытались прочистить канализационные трубы. В слив на полу стоки не уходят.

«Тросом чуть-чуть - и вот такая грязь. Чуть-чуть водичка уходила. Сегодня приехали с электрическим «Кротом», пошвырялись - ничего не сделали, только больше воды прибавилось. Мы не ходим в душ, не можем помыть тарелки», - пожаловалась жительница дома Ольга.

Хорошо, что удается слить воду в унитаз. Только к нему надо еще пробраться - он в глубине санузла.

«Идет из туалета, потому что трубы как-то взаимосвязаны с душевой. Приезжали три года назад и говорили, что трубы здесь полностью от душевой до колодца нужно менять. Но три года никаких работ не происходит. Просто приезжают, прочищают, и буквально на сутки нам хватает», - рассказала Ирина.

В 2016-м дом признали аварийным, то есть замены коммуникаций по программе капитального ремонта ждать не приходится. Но в здании людям жить еще лет пять до переезда - без возможности помыться, приготовить еду.

«За что я должна заплатить, когда пенсия 10 тысяч и всем не пользуюсь?» - возмутилась жительница дома Елена.

Обитатели составляют заявление в жилищную инспекцию, потому что считают ситуацию критической.