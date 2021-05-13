Сетевое издание|18+|Четверг|13 мая 2021|21:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

Из жизни

Двухэтажку на Набережной Реки Мойки затопило стоками

Печать

На первом этаже дома на Набережной Реки Мойки, 43а, полы в санузле залиты тем, что обычно попадает в унитаз. Жидкость вытекает также в коридор - это картина после визита рабочих из ЖЭМУП № 7. Они пытались прочистить канализационные трубы. В слив на полу стоки не уходят.

«Тросом чуть-чуть - и вот такая грязь. Чуть-чуть водичка уходила. Сегодня приехали с электрическим «Кротом», пошвырялись - ничего не сделали, только больше воды прибавилось. Мы не ходим в душ, не можем помыть тарелки», - пожаловалась жительница дома Ольга.

Хорошо, что удается слить воду в унитаз. Только к нему надо еще пробраться - он в глубине санузла.

«Идет из туалета, потому что трубы как-то взаимосвязаны с душевой. Приезжали три года назад и говорили, что трубы здесь полностью от душевой до колодца нужно менять. Но три года никаких работ не происходит. Просто приезжают, прочищают, и буквально на сутки нам хватает», - рассказала Ирина.

В 2016-м дом признали аварийным, то есть замены коммуникаций по программе капитального ремонта ждать не приходится. Но в здании людям жить еще лет пять до переезда - без возможности помыться, приготовить еду.

«За что я должна заплатить, когда пенсия 10 тысяч и всем не пользуюсь?» - возмутилась жительница дома Елена.

Обитатели составляют заявление в жилищную инспекцию, потому что считают ситуацию критической.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
0
 
Гость||

Гавноеды там живут

Гость||

говно это прекрасно, люблю его запах

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте