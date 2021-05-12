Во время капремонта на Ленинградской поломали деревья и кустарники

12.05.2021 | 20:35

Устранения недостатков после проведение капитального ремонта требует жительница дома № 2 на улице Ленинградской. С каждым месяцем надежды все меньше, ведь работу ответственная группа приняла еще в прошлом году.

«Начали менять крышу. Когда доставляли материал наверх на крышу, краном поломали нам все деревья», - пожаловалась жительница дома Ольга Васильевна.

Ветки теперь висят над дорогой. Их бы отпилить совсем, чтобы и вид был красивый, и никто бы из прохожих внизу не рисковал.

«Сейчас зеленью почти все прикрыло, а мертвые деревья и кусты висят», - рассказала женщина.

С самого начала к подрядчику были вопросы. К примеру, бригада долго не могла заделать отверстия в перекрытиях, меняли не только кровлю, но и сети, во дворе лежал строительный мусор. Неравнодушные жители говорили и про зеленую зону.

«Деревья переломали, кустарник. Теперь нам бы выяснить, кто это приведет в нормальное состояние», - сообщила жительница дома Ольга.

Пенсионерка обращалась к коммунальщикам, которые обслуживают дом.

«Они присутствовали при проведении ремонта, все видели и знали, но ждали, когда мы обратимся. Почему - непонятно», - отметила она.

Есть и другие претензии к проведенным работам. Асфальт вскрыли, а вместо нормальной заплатки уложили куски старого покрытия, и то не везде. С другой стороны дома перепахали газон. Кроме того, уже отвалилась часть трубы, отводящей воду с крыши.

В общем, подрядчик должен вернуться на Ленинградскую, 2.