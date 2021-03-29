В Пензе у пенсионерки из-за поверки счетчика возникли проблемы

29.03.2021 | 20:20

Когда год назад наступил межповерочный интервал для счетчика горячей воды, Нина Петровна не стала менять прибор учета, а вызвала специалиста, который на месте проверил точность показаний.

«Горячая вода - поверка через четыре года, а холодная - через шесть лет. А он все смешал, взял 500 рублей, сунул мне фальшивку и ушел. А когда коснулось этого дела, я понесла, мне говорят: нет!» - рассказала пенсионерка.

Выяснилось, что в документ вписан номер счетчика холодной воды, а надо - горячей. Соответственно, все это время пенсионерка сообщала непроверенные данные. Коммунальщики узнали об этом от самой Нины Петровны. Ей скрывать нечего.

«Говорят: сфотографируй счетчик горячей воды. Я пригласила с 4-го этажа фотографа, он сказал, что тут только заводской номер счетчика холодной воды. Вот и все. Сейчас не знаю, сколько они будут начислять. Здесь 217, а у меня 111 - разница большая», - сообщила женщина.

Ресурсоснабжающая организация предупредила, что если Нина Петровна не предоставит акт поверки, то ей будут начислять суммы за горячую воду по нормативу с повышающим коэффициентом. Она пытается выйти на связь с фирмой, которой отдала деньги, надеясь, что специалист все исправит.