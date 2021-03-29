Из жизни

В Пензе у пенсионерки из-за поверки счетчика возникли проблемы

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Когда год назад наступил межповерочный интервал для счетчика горячей воды, Нина Петровна не стала менять прибор учета, а вызвала специалиста, который на месте проверил точность показаний.

«Горячая вода - поверка через четыре года, а холодная - через шесть лет. А он все смешал, взял 500 рублей, сунул мне фальшивку и ушел. А когда коснулось этого дела, я понесла, мне говорят: нет!» - рассказала пенсионерка.

Выяснилось, что в документ вписан номер счетчика холодной воды, а надо - горячей. Соответственно, все это время пенсионерка сообщала непроверенные данные. Коммунальщики узнали об этом от самой Нины Петровны. Ей скрывать нечего.

«Говорят: сфотографируй счетчик горячей воды. Я пригласила с 4-го этажа фотографа, он сказал, что тут только заводской номер счетчика холодной воды. Вот и все. Сейчас не знаю, сколько они будут начислять. Здесь 217, а у меня 111 - разница большая», - сообщила женщина.

Ресурсоснабжающая организация предупредила, что если Нина Петровна не предоставит акт поверки, то ей будут начислять суммы за горячую воду по нормативу с повышающим коэффициентом. Она пытается выйти на связь с фирмой, которой отдала деньги, надеясь, что специалист все исправит.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Надо этих ресурсников заставить (как электриков) на государственном уровне самим счетчики менять. А то они уже оборзели, особенно газовщики. И снять счетчик и поставить и опломбировать за все деньги плати, да еще бегай по разным организациям. А потом они еще что нибудь неправильно запишут и будет как тут.

Гость||

Ох ты бабушку к ногтю, вон каких достойных, занятых людей побеспокоили, а тут бабушка не соизволила убедиться в правильности в достоверности показаний счетчика. И болтать лишнего нечего. Надо было скорую вызвать.

Гость||

все монопалисты должны бесплатно менять счетчики , совершать поверки бесплатно.

Гость||

Гость писал(a):

особенно газовщики. И снять счетчик и поставить и опломбировать за все деньги плати, да еще бегай
Без счетчика можешь прекрасно обойтись. Нафига ставил то?

Гость||

Гость писал(a):

все монопалисты должны бесплатно менять счетчики , совершать поверки бесплатно.
Им проще без счетчика вообще. Им он не нужен.

Гость||

Звериный оскал капитализма

Гость||

Гость писал(a):

Звериный оскал капитализма
А в чем оскал то?

Гость||

Гость писал(a):

Звериный оскал капитализма
в России. Не скажу в какой стране (бывш. респ. СССР) в середине 90-х когда был принят закон об установке в квартирах газ. счетчика - просто пришли работники от газовой службы и поставили бесплатно эти счетчики. У нас же, любой пук оплачивается.

Имя: Гость
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