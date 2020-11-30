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Из жизни

На проспекте Строителей водителям приходится преодолевать огромные ямы

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Автомобилисты притормаживают и пропускают встречный поток, чтобы не испытывать на прочность детали подвески и колеса машин. Ведь на одной полосе дороги, ведущей во дворы мимо дома № 32 на проспекте Строителей, огромные ямы. Не каждый решается измерить глубину.

«Я первый раз здесь проезжаю. Не очень хорошо. Благо, что машина высокая, легковым с более низкой посадкой еще хуже», - отметил водитель.

Пешеходам места вообще нет, для них просто не предусмотрели тротуар. Можно идти по дороге, но есть риск быть окатанным грязью, если кто-то попадет колесом в яму.

Некоторые выбирают иной путь - по отмостке дома. Ведь люди привыкли к тому, что асфальт постоянно вскрывают.

«30 лет. Постоянно копают. То там прорвет, то тут. Бестолково», - рассказал пенсионер.

По словам прохожих, траншеи засыпают, иногда даже асфальтируют, но потом твердое покрытие или неравномерно оседает, или оказывается вскрытым вновь.

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