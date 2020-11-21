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Из жизни

На улице Фурманова забил фонтан чистой питьевой воды

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Россия богата природными ресурсами, огромных запасов никому не жалко. Быстро утекает народное добро: не первый день во дворе на улице Фурманова бьет фонтан из чистой питьевой воды. Дорога вдоль дома № 7 превратилась в настоящий каток. Тяжело проехать автолюбителям, пройти пешеходам, даже птицы поскальзываются.

Коммунальной аварии радуется только местная детвора. У мальчишек появилось новое место для игр. Правда, такие развлечения на льду чреваты: потерять равновесие, упасть и получить травмы - не вопрос.

«Кто будет за все платить? За лечение, за воду? Машины ездят - тоже страдают», - отметил житель дома № 7 Александр Антонов.

«Слесари приходили, сказали: не от нас. Может, от садика где-то», - предположила его соседка Людмила Фомина.

Аварийные службы были на месте прорыва, однако положительного эффекта их визит не принес. Вода продолжает ручьем бежать по улице. А вот люди вынуждены здесь сбавлять темп, чтобы не торопясь преодолеть обледеневшую дорогу.

Подобные объекты этой осенью появляются по всему городу. Сообщения о прорывах труб ежедневно поступают из разных районов областного центра.

Причина - большая изношенность сетей, а коммунальщики физически не могут устранить все аварии в кратчайшие сроки. Пенза медленно превращается в Венецию.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

2020 год он такой.Может прорвать трубу,даже там где ее нет.

Гость||

год прорыва...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Быстро утекает народное добро
а с чего это народное добро с какого времени оно стало народное?

Гость||

три дня уже точно такой поток воды превращающейся в ледяные торосы бьет у заброшенной бани на "Шуисте" и никому нет дела.

Гость||

Народные ДЕНЬГИ будут утИкать...

Гость||

Глупомордые буртасы, все на водопой! Всем радоваться!

Гость||

Народное ,в том плане,что за утекшую в никуда воду все равно будет платить народ.Также как с босяцким подгоном с капремонтом по весне.

Гость||

Делать надо по человечески а не через жопу.

Гость||

Нормалёк: всё оплачено горожанами. Может ещё в "реестр родников Пензы" внесут.

Гость||

Это вам не бордюр каждые два года менять.Скучная тема по ходу для начальства.

Гость||

Гость писал(a):

год прорыва...
Юра в своём репертуаре ,похоже это проклятие нашего города.

Имя: Гость
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