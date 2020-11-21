На улице Фурманова забил фонтан чистой питьевой воды

21.11.2020 | 18:45

Россия богата природными ресурсами, огромных запасов никому не жалко. Быстро утекает народное добро: не первый день во дворе на улице Фурманова бьет фонтан из чистой питьевой воды. Дорога вдоль дома № 7 превратилась в настоящий каток. Тяжело проехать автолюбителям, пройти пешеходам, даже птицы поскальзываются.

Коммунальной аварии радуется только местная детвора. У мальчишек появилось новое место для игр. Правда, такие развлечения на льду чреваты: потерять равновесие, упасть и получить травмы - не вопрос.

«Кто будет за все платить? За лечение, за воду? Машины ездят - тоже страдают», - отметил житель дома № 7 Александр Антонов.

«Слесари приходили, сказали: не от нас. Может, от садика где-то», - предположила его соседка Людмила Фомина.

Аварийные службы были на месте прорыва, однако положительного эффекта их визит не принес. Вода продолжает ручьем бежать по улице. А вот люди вынуждены здесь сбавлять темп, чтобы не торопясь преодолеть обледеневшую дорогу.

Подобные объекты этой осенью появляются по всему городу. Сообщения о прорывах труб ежедневно поступают из разных районов областного центра.

Причина - большая изношенность сетей, а коммунальщики физически не могут устранить все аварии в кратчайшие сроки. Пенза медленно превращается в Венецию.