Отремонтированная теплотрасса на ул. Калинина привлекла бездомных

22.10.2020 | 21:04

Отремонтированная теплотрасса на улице Калинина впечатляет. Совсем недавно из нее хлестала вода. Предприимчивые жители клали рядом мыло, тазики, бутыли - готова помывочная. Местные видели, как бомжи приходили стирать одежду, там же и сушили на трубах.

«Утечка идет и зимой (по пару видно), и летом шумит. Звонила по 05 я много раз - «передадим теплосетям, передадим». Одна женщина звонила начальникам теплосетей, беседовала и объясняла, что это неправильно, когда такая утечка большая. Ей отвечали, что сделать невозможно, это изначально производственный брак», - пояснила Тамара Николаевна.

О бане на свежем воздухе журналисты «Службы 11» рассказывали в конце 2017 года. После выхода сюжета в эфир ресурсник прокомментировал, что ремонт намечается.

И вот он наконец-то сделан капитально. Рабочие вывезли мусор и вырубили сухие ветки.

Однако ничто не мешает людям снова относить туда бытовые отходы.

«Не так, как было. Но бомжи у нас здесь обитают», - рассказала пенсионерка.

Бездомные прекрасно себя чувствуют рядом с обновленными тепловыми сетями: и спать на них удобно, и жить на расчищенной территории приятнее.