Жительницу дома на Ленинградской взволновали последствия капремонта

21.10.2020 | 21:02

Первый капитальный ремонт на 61-м году существования настиг дом № 2 на Ленинградской. Поменяли крышу, а также инженерные коммуникации. Ничего насчет кровли жители пока сказать не могут - ливней особых не было. А по поводу сетей слов накопили достаточно. Отопительную систему в квартиры внедрили, отверстия от старой - повсюду.

«Положили трубы, белые такие. Я дождалась: пробили мне подвал! У меня поднят линолеум, и не могу в кухне ничего сделать», - пожаловалась жительница дома Ольга Васильевна.

Из щелей веет холодом и сыростью, дома беспорядок. Такая же картина - в других квартирах на первом этаже.

«Они обещали, что все будет хорошо: «Мы сначала вскроем, потом придем и вернем все на место, все покроем». Но прошел месяц, как включили отопление», - рассказала пенсионерка.

Ольга Васильевна встревожилась неспроста: слишком давно не видела рабочих. Если они больше не появятся, то некому будет закрывать отверстия.

Один из мастеров обнаружился в квартире в первом подъезде. Бригада наконец-то приступила к устранению последствий капремонта.

«На этой неделе обязательно сделаем», - пояснил рабочий.

Мастер спрятался за дверью, наверное, спеша завершить работу. До конца недели времени осталось немного.