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Из жизни

Общественный туалет на пензенской улице грозит рассыпаться на части

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Лишь старые гнилые доски не дают общественному туалету на улице Измайлова рассыпаться на части. В уборную страшно заходить, говорят местные, опасаясь, что ненадежная постройка может сложиться как карточный домик, пока в ней находятся люди.

Некоторое время назад ее перенесли подальше от дошкольного учреждения вместе с мусорным контейнером. Тогда пензенцы были категорически против таких изменений.

«Вонь, грязь, плюс еще у нас здесь будет рядом помойка. Вот представьте, как мы будем дышать здесь и чем дышать!» - доказывала невозможность переноса туалета Галина Николаевна.

«У нас у всех здесь есть туалеты, а вот в дальних домах туалетов нет. И это издалека будут теперь сюда ходить!» - недоумевала горожанка.

К мнению жильцов прислушиваться не стали, туалет с мусоркой все же перенесли. Единственный плюс - вокруг контейнера появилось ограждение, территорию площадки регулярно убирают. Но то, что происходит вокруг, местных не впечатляет.

«Не так с ней, что у нас не убирают вообще, машинами не вывозится мусор сухой (а дворника тут я вообще не наблюдаю). Один раз только вывозился, я помню. Но приехал мужчина якобы из администрации и сказал мне, не назвав свою фамилию: «А что вы здесь наложили чурок от деревьев?»

Я говорю, был сильный ветер, деревья попадали, люди убрали от домов, распилив их. Куда они понесут, не домой же? Понесли на помойку», - объяснила жалующаяся на состояние мусорки Ирина Владимировна.

Старенький туалет опирается на разваливающиеся сараи. Ирина Владимировна боится, что кабинки могут упасть в любой момент. Их необходимо либо укрепить, либо, что еще лучше, полностью заменить.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Нормальный толкан.

Гость||

И шел в России 2020 год, а уборная как в 17 веке. Антиквариат?

Гость||

Наверное жильцы за капремонт не сдают,вот результат.

Имя: Гость
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