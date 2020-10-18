Общественный туалет на пензенской улице грозит рассыпаться на части

18.10.2020 | 13:38

Лишь старые гнилые доски не дают общественному туалету на улице Измайлова рассыпаться на части. В уборную страшно заходить, говорят местные, опасаясь, что ненадежная постройка может сложиться как карточный домик, пока в ней находятся люди.

Некоторое время назад ее перенесли подальше от дошкольного учреждения вместе с мусорным контейнером. Тогда пензенцы были категорически против таких изменений.

«Вонь, грязь, плюс еще у нас здесь будет рядом помойка. Вот представьте, как мы будем дышать здесь и чем дышать!» - доказывала невозможность переноса туалета Галина Николаевна.

«У нас у всех здесь есть туалеты, а вот в дальних домах туалетов нет. И это издалека будут теперь сюда ходить!» - недоумевала горожанка.

К мнению жильцов прислушиваться не стали, туалет с мусоркой все же перенесли. Единственный плюс - вокруг контейнера появилось ограждение, территорию площадки регулярно убирают. Но то, что происходит вокруг, местных не впечатляет.

«Не так с ней, что у нас не убирают вообще, машинами не вывозится мусор сухой (а дворника тут я вообще не наблюдаю). Один раз только вывозился, я помню. Но приехал мужчина якобы из администрации и сказал мне, не назвав свою фамилию: «А что вы здесь наложили чурок от деревьев?»

Я говорю, был сильный ветер, деревья попадали, люди убрали от домов, распилив их. Куда они понесут, не домой же? Понесли на помойку», - объяснила жалующаяся на состояние мусорки Ирина Владимировна.

Старенький туалет опирается на разваливающиеся сараи. Ирина Владимировна боится, что кабинки могут упасть в любой момент. Их необходимо либо укрепить, либо, что еще лучше, полностью заменить.