На улице Тернопольской водители продавили тротуар

От тротуара за бывшим остановочным павильоном на Тернопольской осталось лишь название. На асфальте - сплошные колеи. Что послужило первоначальной причиной разрушения, пояснила продавец в киоске.
«Здесь ремонтировали трубы какие-то», - рассказала она.
Рабочие растянули асфальтовое полотно и положили на щебень - он выглядывает из ямок. Только покрытие очень быстро стало рассыпаться.
«Наверное, это специфика основания. Не выдержало, проваливается», - отметила пенсионерка.
По следам понятно: машины там колесят, вероятно, с грузом. Участок солидных размеров раздробил явно проехавший по нему тяжеловоз.
Пешеходов картина не удивляет.
«Как и везде!» - констатировала горожанка.
Никакого уважения к тем, кто передвигается пешком, замечают люди, автомобилисты не ценят вложенные в благоустройство, в тротуары деньги, а сами требуют хороших дорог.
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Подушка не соответствует,иссинский щебень и плохо положенный асфальт,утрамбованный только лёгким ручным виброкатком. Советские тротуары сыпались только от старости ,а вес грузовиков выдерживали.