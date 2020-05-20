Из жизни

На улице Тернопольской водители продавили тротуар

Печать

От тротуара за бывшим остановочным павильоном на Тернопольской осталось лишь название. На асфальте - сплошные колеи. Что послужило первоначальной причиной разрушения, пояснила продавец в киоске.

«Здесь ремонтировали трубы какие-то», - рассказала она.

Рабочие растянули асфальтовое полотно и положили на щебень - он выглядывает из ямок. Только покрытие очень быстро стало рассыпаться.

«Наверное, это специфика основания. Не выдержало, проваливается», - отметила пенсионерка.

По следам понятно: машины там колесят, вероятно, с грузом. Участок солидных размеров раздробил явно проехавший по нему тяжеловоз.

Пешеходов картина не удивляет.

«Как и везде!» - констатировала горожанка.

Никакого уважения к тем, кто передвигается пешком, замечают люди, автомобилисты не ценят вложенные в благоустройство, в тротуары деньги, а сами требуют хороших дорог.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Подушка не соответствует,иссинский щебень и плохо положенный асфальт,утрамбованный только лёгким ручным виброкатком. Советские тротуары сыпались только от старости ,а вес грузовиков выдерживали.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте