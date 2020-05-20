На улице Тернопольской водители продавили тротуар

20.05.2020 | 19:48

От тротуара за бывшим остановочным павильоном на Тернопольской осталось лишь название. На асфальте - сплошные колеи. Что послужило первоначальной причиной разрушения, пояснила продавец в киоске.

«Здесь ремонтировали трубы какие-то», - рассказала она.

Рабочие растянули асфальтовое полотно и положили на щебень - он выглядывает из ямок. Только покрытие очень быстро стало рассыпаться.

«Наверное, это специфика основания. Не выдержало, проваливается», - отметила пенсионерка.

По следам понятно: машины там колесят, вероятно, с грузом. Участок солидных размеров раздробил явно проехавший по нему тяжеловоз.

Пешеходов картина не удивляет.

«Как и везде!» - констатировала горожанка.

Никакого уважения к тем, кто передвигается пешком, замечают люди, автомобилисты не ценят вложенные в благоустройство, в тротуары деньги, а сами требуют хороших дорог.