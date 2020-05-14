В квартире на улице Ленина с потолка текут нечистоты

14.05.2020 | 18:12

Частые подтопления стоками квартиры на первом этаже происходят не из-за унитаза или душа - капает с потолка, что непросто объяснить. Обычно засор образуется или во дворе, или в подвале, и в таком случае нечистоты выходят наружу через отверстия канализации внизу, на первом этаже. А на Ленина, 45, льет со второго.

«Все обои отошли, холодильник - не знаю, работает или нет. Проводка вся пострадала, линолеум. Здесь одна вода, одна сырость. Наверху у нас находится кухня, и они постоянно нас затопляют. Управляющая компания не принимает никаких мер: «Устраним, устраним», - и все на этом. А я здесь не живу, у меня маленький ребенок, я не могу сюда, к маме, часто приезжать», - пожаловалась женщина.

Жители нашли человека, которого приняли за директора коммунальной организации, обслуживающей дом. Оказалось, ошибка. Но определенными полномочиями гражданин располагает.

«Обычная история: живет много народа, канализация часто забивается. Это наш участок, и я все держу на контроле. Пока все не будет устранено, я отсюда не уеду. Управляющая компания сейчас аварийно вызвана, у них еще две аварии произошло. Все под контролем, если будет нужно, я сам буду участвовать, отсюда не уеду», - пояснил следящий за работами Владимир Андреевич.

В итоге специалисты ЖКХ пробили засор в центральной трубе во дворе и вытащили какие-то тряпки. Вода стала сходить. Сантехники уже собрались уезжать, но, когда открыли воду, унитаз и душ на втором этаже вновь начали наполняться.

«Это же не мы виноваты! Значит, где-то по стоякам идет и прет вода, она вся сюда и вылилась. Я все собирала, было по колено воды. И душ топится, и на кухне даже уже начало с трубы протекать», - отметила жительница Пензы Валентина Ивановна.

Значит, засорилось все-таки между этажами - явление нечастое, но в теории возможное, если в стояк что-то попало и перекрыло сети. Скорее всего, трубы частично забиты и там, и в подвале, где воды много, и в колодце, откуда достали тряпки.

Замена нужна старым коммуникациям, говорят люди. Но пока капремонт начался с крыши. Жаль, что обитатели общежития не знали о возможности изменить порядок работ - для этого нужно было заранее провести собрание, проголосовать и отправить бумаги в региональный фонд на согласование.