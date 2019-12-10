С длинными ветками тополей Петр Федорович Чапаев борется регулярно. В холодное время года рабочие МУП «Зеленое хозяйство» приступают к обрезке городских деревьев.
«Кронирование деревьев, чтобы краше выглядели весной и летом. Такая наша цель», - рассказал мужчина.
В бригаде Петр Федорович - самая творческая личность. Он славится умением сочинять стихи, но трудовому процессу не во вред.
«Только во время досуга, а так во время работы не получается. Или пока еду домой сочиняется. Вот жене 70 лет будет:
Скажу от сердца и любя:
Приехала родня
Тебя сегодня поздравлять,
Тебе благого дня, здоровья, жизни пожелать», - прочитал он.
Коллеги Чапаева размышляли об иных материях. Кто-то банально об отдыхе мечтал: физический труд тяжел.
«Наша работа такая, у нас и женская, и мужская - все подряд», - пояснила горожанка.
Бригада будет обрезать деревья в Октябрьском районе. Перед рабочими стоят и другие задачи: им приходится воевать со снегом и убирать мусор с подведомственных территорий.
Почему только в Октябрьском районе. А остальные районы когда? Куда и в какой форме подавать заявки? Районные администрации это видимо не интересуют. Поданные заявки теряют и исполнение не контролируют.