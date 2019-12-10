10.12.2019 | 14:57

С длинными ветками тополей Петр Федорович Чапаев борется регулярно. В холодное время года рабочие МУП «Зеленое хозяйство» приступают к обрезке городских деревьев.

«Кронирование деревьев, чтобы краше выглядели весной и летом. Такая наша цель», - рассказал мужчина.

В бригаде Петр Федорович - самая творческая личность. Он славится умением сочинять стихи, но трудовому процессу не во вред.

«Только во время досуга, а так во время работы не получается. Или пока еду домой сочиняется. Вот жене 70 лет будет:

Скажу от сердца и любя:

Приехала родня

Тебя сегодня поздравлять,

Тебе благого дня, здоровья, жизни пожелать», - прочитал он.

Коллеги Чапаева размышляли об иных материях. Кто-то банально об отдыхе мечтал: физический труд тяжел.

«Наша работа такая, у нас и женская, и мужская - все подряд», - пояснила горожанка.

Бригада будет обрезать деревья в Октябрьском районе. Перед рабочими стоят и другие задачи: им приходится воевать со снегом и убирать мусор с подведомственных территорий.