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Из жизни | В Октябрьском районе начали обрезать ветви деревьев

10.12.2019|14:57
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С длинными ветками тополей Петр Федорович Чапаев борется регулярно. В холодное время года рабочие МУП «Зеленое хозяйство» приступают к обрезке городских деревьев.

«Кронирование деревьев, чтобы краше выглядели весной и летом. Такая наша цель», - рассказал мужчина.

В бригаде Петр Федорович - самая творческая личность. Он славится умением сочинять стихи, но трудовому процессу не во вред.

«Только во время досуга, а так во время работы не получается. Или пока еду домой сочиняется. Вот жене 70 лет будет:

Скажу от сердца и любя:

Приехала родня

Тебя сегодня поздравлять,

Тебе благого дня, здоровья, жизни пожелать», - прочитал он.

Коллеги Чапаева размышляли об иных материях. Кто-то банально об отдыхе мечтал: физический труд тяжел.

«Наша работа такая, у нас и женская, и мужская - все подряд», - пояснила горожанка.

Бригада будет обрезать деревья в Октябрьском районе. Перед рабочими стоят и другие задачи: им приходится воевать со снегом и убирать мусор с подведомственных территорий.

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Гость|10.12.2019 18:48|

Почему только в Октябрьском районе. А остальные районы когда? Куда и в какой форме подавать заявки? Районные администрации это видимо не интересуют. Поданные заявки теряют и исполнение не контролируют.

Гость|10.12.2019 19:25|

почему власти Октябрьского района не обращют на уборку вдоль тротуара от кардиологического центра вдоль дома№2 Школы №67, Лядова,28 до почтового отделения №71 Лядова,30, деревья вдоль тротуара и трассы не обрезаны по обе стороны тротуара трава по пояс,особенно напротив детской площадки на Лядова,28.

Имя: Гость
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