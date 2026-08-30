Школьников ждут новые задания ЕГЭ по разным предметам

В структуру и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ в 2027 году внесены корректировки. Проекты документов опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

В частности, в материалах по профильной математике усилен акцент на подготовку инженерных кадров в соответствии с предложениями профессионалов. Так, в первую часть добавлены задачи базового уровня сложности.

Во второй части появилось задание на проверку умений моделировать реальные ситуации на языке математики, составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры и начал математического анализа, интерпретировать полученный результат.

Кроме того, предлагаются текстовые задачи разных типов, в том числе из других учебных предметов и из реальной жизни. Максимальный балл увеличен до 33 (было 32).

Значительные изменения предполагаются и в экзамене по истории. В демо-вариант добавлено приложение с указанием параграфов учебников истории, материал которых необходим для выполнения каждого задания.

Количество пунктов ЕГЭ увеличено до 22 (было 21), максимальный первичный балл повышен до 43 (прежний - 42). Кроме того, добавлено задание на работу с первоисточником по всеобщей истории и уточнены формулировки ряда вопросов в части проверки понимания исторических понятий и умения их использовать.

В ЕГЭ по информатике структура КИМ не поменялась, но обновилась тематика 3 заданий и упростилась схема записи ответа на 1 задание повышенной сложности.

В ЕГЭ по биологии, географии, иностранным языкам, литературе, базовой математике, обществознанию, русскому языку, физике и химии структура и содержание остались как прежде.

Обсуждение проектов продлится до 30 сентября.