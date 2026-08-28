В Заречном все 7 школ готовы к новому учебному году

Учеба

В Заречном все 7 школ готовы к новому учебному году
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Все школы Заречного (их 7) готовы к новому учебному году. В закрытом городе насчитывается 5 479 учеников.

Как сообщает портал «Город Z», почти в каждом образовательном учреждении прошел косметический или капитальный ремонт.

Например, в школе № 225 обновили санузлы, сейчас заканчивают монтаж автоматической пожарной сигнализации. В гимназии № 216 завершается капремонт спортзала.

Ранее министр образования региона Лариса Казакова отчиталась, что школы в Пензенской области готовы к учебному году. Всего их 563: 297 - общеобразовательных, 25 - профессиональных, 172 - дошкольных, 66 - дополнительного образования. Оценка проводилась с 13 июля по 14 августа.

1 сентября за парты в Пензенской области сядут 129 754 школьника, из них 11 107 - первоклассники (на 600 меньше, чем в 2025 году).

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