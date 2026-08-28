Школы Пензенской области готовы к новому учебному году

Образовательные организации Пензенской области готовы к новому учебному году, сообщила министр образования региона Лариса Казакова.

Всего их 563: 297 - общеобразовательных, 25 - профессиональных, 172 - дошкольных, 66 - дополнительного образования. Оценка проводилась с 13 июля по 14 августа.

1 сентября за парты в Пензенской области сядут 129 754 школьника, из них 11 107 - первоклассники (на 600 меньше, чем 2025 году).

Более 7,5 тысячи детей будут ездить на уроки на школьных автобусах (их 340), в том числе 838 - в Пензе.

Все получат бесплатные учебники.

«Также общеобразовательные организации готовы к обеспечению школьников горячим питанием. Самостоятельно организуют питание 135 школ и лицеев (45%), у 165 общеобразовательных организаций (55%) заключены договоры с предприятиями на оказание услуг», - сообщили в областном правительстве.