В ОГЭ по ряду предметов внесли изменения

В ОГЭ по русскому языку, истории и обществознанию внесли изменения. Об этом сообщили в Рособрнадзоре в среду, 26 августа.

Так, максимальное количество баллов за ОГЭ по русскому увеличили с 37 до 38. Причина -корректировка оценивания сочинения-рассуждения на основе опорного текста.

«Внесено как обязательное требование пояснение приводимых экзаменуемым примеров из прочитанного текста», - пояснили в ведомстве.

Также изменилось итоговое собеседование по русскому языку. Общее количество заданий сократили с 4 до 3, исключив подробный пересказ текста. При этом сохранен выборочный пересказ, построенный в форме вопросов по прочитанному тексту. Диалог на жизненные темы заменили новым заданием - беседой по прочитанному тексту. Количество вопросов для диалога выросло с 3 до 5.

«Изменена рекомендуемая процедура проведения итогового собеседования. Увеличено время на подготовительную работу с текстом с 2 до 5 минут. При этом общее расчетное время на проведение итогового собеседования для одного обучающегося (15-16 минут) сохранено. Уменьшен с 20 до 17 максимальный первичный балл за выполнение работы», - рассказали в Рособрнадзоре.

Из ОГЭ по истории исключили 1 задание повышенного уровня, теперь число заданий уменьшили с 24 до 23, а максимальный первичный балл - с 37 до 35.

В ОГЭ по обществознанию общее количество заданий сократили с 24 до 20, а также скорректировали порядок их следования. Уменьшился и максимальный первичный балл - с 37 до 32.