Составлен рейтинг лучших школ Пензенской области

Аналитики рейтингового агентства RAEX подготовили топ-10 лучших школ по каждому региону России, основываясь на анализе поступления выпускников в ведущие отечественные университеты в 2026 году.

В Пензенской области в топ-10 по конкурентоспособности выпускников (это школы с наибольшей долей поступивших в лучшие вузы) вошли 6 учебных заведений из Пензы, 2 - из Кузнецка, по одному - из Заречного и Каменки.

Первое место у Губернского лицея (Пенза). Он также единственный из региона попал в общероссийский топ-300 - у него 60-е место.

На втором месте - гимназия № 44 (Пенза), на третьем - лингвистическая гимназия № 6 (Пенза).

Далее расположились гимназия № 216 «Дидакт» (Заречный), школа № 9 (Каменка), гимназия № 1 (Кузнецк), школа № 8 им. П. А. Щипанова (Кузнецк), многопрофильная гимназия № 4 «Ступени» (Пенза), лицей № 55 (Пенза), многопрофильная гимназия № 13 (Пенза).

В рейтинге по общему количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы России, в Пензенской области первые 3 позиции также занимают Губернский лицей (Пенза), гимназия № 44 (Пенза) и лингвистическая гимназия № 6 (Пенза).

Далее расположились лицей современных технологий управления № 2 (Пенза), многопрофильная гимназия № 4 «Ступени» (Пенза), многопрофильная гимназия № 13 (Пенза), гимназия № 216 «Дидакт» (Заречный), лицей № 55 (Пенза), финансово-экономический лицей № 29 (Пенза) и школа № 8 им. П. А. Щипанова (Кузнецк).

В общероссийский топ-500 снова попал только Губернский лицей (280-е место).