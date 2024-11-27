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Учеба

Для некоторых выпускников могут отменить сдачу ОГЭ или ЕГЭ

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Некоторым школьникам могут разрешить не сдавать ОГЭ по окончании 9-го класса или ЕГЭ после 11-го. Соответствующее предложение в среду, 27 ноября, будет обсуждаться в Госдуме совместно с Правительством РФ.

Отменить испытания предлагается для тех, кто поступает в учреждение среднего профессионального образования на рабочую специальность.

Это одна из мер, которые могут принять для борьбы с нехваткой квалифицированных кадров и повышения престижа рабочих профессий, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Другие предложения сформулированы следующим образом:

- сделать получение рабочей специальности бесплатным;

- скорректировать учебные планы учреждений СПО в сторону приобретения практических знаний и навыков;

- привести материально-техническую и лабораторную базу к соответствию с уровнем современных производств;

- обеспечить всех нуждающихся общежитием на время обучения;

- сориентировать подготовку кадров на конкретные производства.

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