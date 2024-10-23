Расширены возможности для поступления в вуз без экзаменов

23.10.2024 | 17:54

В России расширили список турниров, победители которых могут рассчитывать на прием в вуз без экзаменов (на спортивные специальности). Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Речь идет об Играх стран СНГ, Спортивных играх стран БРИКС и Спартакиаде стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Победители трех названных турниров смогут поступать без конкурсных испытаний на бюджетные места в государственные вузы, а также становиться студентами негосударственных вузов. Для них доступны программы бакалавриата и специалитета», - уточнили в правительстве.

До сих пор льгота распространялась только на чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпионов мира и Европы.

Поступить на профильное направление в вуз без экзаменов также могут победители и призеры олимпиад из перечня, утвержденного Минобрнауки.