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Учеба

Продолжительность обучения в школе предложено сократить

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Помощник Президента РФ Владимир Мединский высказался за сокращение продолжительности обучения в средних общеобразовательных школах. Свое мнение он озвучил 24 сентября на встрече с молодежью в Мурманске в рамках проекта «Арктический диалог».

Он заявил, что 11 лет - это «непозволительная роскошь», программу необходимо спрессовать, чтобы молодой человек раньше начинал заниматься профессиональной подготовкой и быстрее становился конкурентоспособным на рынке труда.

«А не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться», - процитировала Мединского fontanka.ru.

Он отметил, что и классический формат обучения в вузах, которое длится 5–6 лет, в ближайшее время должен уйти в прошлое.

«Образование будет спрессованным по времени, будет более специализированным, оно будет рассчитано на ближайшие 10 лет, а потом через 10 надо будет переучиваться. Тот, кто не будет учиться чему-то новому, просто будет неконкурентоспособен», - передает слова Мединского ТАСС.

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