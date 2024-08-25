Начальную военную подготовку отнесли к бесполезным предметам

25.08.2024 | 12:51

В стране стало меньше людей, убежденных в пользе всех школьных предметов. Если в 2009 году с мыслью, что нужны хорошие знания по всем дисциплинам, соглашались 12% опрошенных, то в 2024-м только 6%.

Такие результаты исследования обнародовал ВЦИОМ.

В представлении россиян, к пяти самым полезным школьным предметам относятся математика (54% опрошенных), русский язык (47%), история (30%), физика (27%), литература (25%). Эти дисциплины за 15 лет не потеряли свои позиции в рейтинге.

Поднялись в списке химия (9% респондентов в 2009 году и 16% - в 2024-м), биология (3% и 10% соответственно), обществознание (1% и 9%). Потеряли свои позиции иностранные языки (20-23% и 9%).

«Молодые люди 18-24 лет считают обществознание (42% vs. 9% среди всех опрошенных) не менее полезным предметом, чем историю (41%). Впрочем, как и в других возрастных группах, больше всего «голосов» в этой группе отдается математике (70%)», - отметили исследователи.

Совершенно не понадобятся детям в жизни, по мнению респондентов, разговоры о важном, ОРКС/религия, физическая культура, астрономия, ИЗО, музыка, военная подготовка.