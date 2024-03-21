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Учеба

В школах стартует приемная кампания в первый класс

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В Пензенской области, как и по всей стране, стартует приемная кампания в первый класс - время, когда подают документы для зачисления в школы.

Первая волна начинается не позднее 1 апреля и заканчивается 30 июня. В нее попадают дети, которые проживают на территории, закрепленной за школой.

Также в первую волну документы подают те, кто имеет право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема на обучение (дети, у которых в выбранной школе уже учатся брат или сестра, а также дети судей, прокуроров, военнослужащих и др.).

«Записать ребенка в школу родители могут на Едином портале государственных услуг или на соответствующем региональном портале. Предусмотрена возможность подать заявление и необходимые документы лично в школу или направить их заказным письмом с уведомлением о вручении», - сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

На портале «Госуслуги» заполнить заявление для записи ребенка в школу можно заранее: черновик сохранится в личном кабинете. В таком случае родителям с портала придет уведомление, когда откроется прием в выбранной школе.

Подача заявлений в учебные заведения не по месту регистрации стартует 6 июля. Ребенка зачислят туда, если останутся свободные места.

«Решение о зачислении будет принято в течение 3 рабочих дней после завершения приема. Уведомление об этом придет в личный кабинет на портале «Госуслуги», а также на указанный в заявлении о приеме на обучение почтовый или электронный адрес», - уточнили в пресс-службе.

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