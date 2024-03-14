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Учеба

Родителям пензенских школьников разрешат сдать ЕГЭ по истории

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29 марта родители пензенских школьников смогут сдать ЕГЭ и получить представление о том, что ждет их детей во время экзаменационной кампании.

Регион присоединится к всероссийской акции «Сдаем вместе», которая проводится ежегодно. В 2024-м участникам предложат написать сокращенный вариант ЕГЭ по истории.

Родители смогут ознакомиться со всей процедурой - от прохода в экзаменационный пункт до получения результатов.

Они узнают, как осуществляется регистрация и рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места; увидят, как печатают и сканируют контрольные измерительные материалы, как организован контроль.

В Пензе акцию проведут на базе гимназии № 13 (проспект Строителей, 52а) в 15:00. Желающим нужно до 28 марта подать заявку на адрес электронной почты gimn13@inbox.ru.

«Акция пройдет и в муниципальных районах. Заявка подается в муниципальный орган управления образованием по месту жительства в указанные сроки. При себе участникам ЕГЭ необходимо иметь паспорт и черную гелевую ручку», - уточнили в пресс-службе регионального минобра.

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Источник — фото областного минобра
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