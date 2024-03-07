Пензенские школьники смогут детально изучить географию региона

07.03.2024 | 11:48

В среду, 6 марта, презентовали учебно-методическое пособие для школьников «География Пензенской области», в котором нашли отражение современные тенденции развития региона и изменения, произошедшие за последние 30 лет.

До этого дети в 8-м и 9-м классах проходили географию Сурского края по изданиям 1978 и 1991 годов.

В минобре уточнили, что пособие рассчитано на углубленное изучение физической, экономической и социальной географии области в рамках факультативных занятий и при подготовке к олимпиадам по географическому краеведению.

Книги, изданные общим тиражом пять тысяч экземпляров, бесплатно передадут в школы региона.

«С этого учебного года было принято решение ввести в школах час краеведения, для того чтобы учащиеся могли глубже изучить свой регион. Пособие для 8-го класса посвящено физической географии, темы соответствуют тому материалу, который дети изучают на уроках географии: климат, геологическое строение, месторождения полезных ископаемых, распределение почвенных, водных, подземных ресурсов. Впервые мы имеем такое детальное изучение каждого района Пензенской области. В 9-м классе изучаются население и хозяйство. В нашем пособии дается подробная оценка природных ресурсов нашего региона, рассказывается о населении, миграционных процессах», - объяснила одна из создательниц пособия Ольга Приказчикова.