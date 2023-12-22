В Пензе повысится стоимость школьного питания

22.12.2023 | 12:21

В Пензе увеличится стоимость питания младшеклассников. Об этом на сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 22 декабря, сообщил начальник управления образования Юрий Каленов.

«Мы сейчас ждем документ от Министерства образования Пензенской области, что с 1 января 2024 года планируется повышение рекомендованной стоимости бесплатного питания для обучающихся начальных классов - будет составлять 97 рублей 44 копейки. Происходит увеличение», - констатировал он.

Сейчас завтрак либо обед (по выбору родителей) стоит 88 рублей 88 копеек. Сумму компенсируют из бюджета.

Столько же отдают те, кто самостоятельно оплачивает ребенку второй прием пищи, например при посещении группы продленного дня.

Горячее питание детей с 1-го по 4-й классы (одноразовое) стало бесплатным с 1 сентября 2020 года.