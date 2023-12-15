Сетевое издание|18+|Пятница|15 дек 2023|22:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Снег |
-12oC
-11oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

В Пензенской области стало меньше закрытых на карантин классов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


По данным на пятницу, 15 декабря, в Пензенской области сократилось количество классов, закрытых на карантин. Об этом сообщила пресс-служба регионального минобра.

Школьных коллективов, распущенных из-за ОРВИ, стало меньше на 64, из-за этого заболевания на карантин закрыты 484 класса в 114 учреждениях. Не посещает занятия 41 группа (меньше на 22) в 21 детсаду.

Полностью на карантине - школа в Сосновоборском районе и филиал детского сада в Пачелмском.

«Число классов, закрытых на карантин по внебольничным пневмониям, сократилось на 60 (41 класс в 32 школах); число групп – на 3 (13 групп в 13 детских садах)», - сообщили в региональном минобре.

Больше всего классов, распущенных из-за пневмонии, в областном центре - 26. В Кузнецке и Бессоновском районе - о 4, в Пензенском - 3.

Из-за коронавируса в Каменском районе закрыты 2 класса в 1 школе.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте