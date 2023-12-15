В Пензенской области стало меньше закрытых на карантин классов

15.12.2023 | 19:43

По данным на пятницу, 15 декабря, в Пензенской области сократилось количество классов, закрытых на карантин. Об этом сообщила пресс-служба регионального минобра.

Школьных коллективов, распущенных из-за ОРВИ, стало меньше на 64, из-за этого заболевания на карантин закрыты 484 класса в 114 учреждениях. Не посещает занятия 41 группа (меньше на 22) в 21 детсаду.

Полностью на карантине - школа в Сосновоборском районе и филиал детского сада в Пачелмском.

«Число классов, закрытых на карантин по внебольничным пневмониям, сократилось на 60 (41 класс в 32 школах); число групп – на 3 (13 групп в 13 детских садах)», - сообщили в региональном минобре.

Больше всего классов, распущенных из-за пневмонии, в областном центре - 26. В Кузнецке и Бессоновском районе - о 4, в Пензенском - 3.

Из-за коронавируса в Каменском районе закрыты 2 класса в 1 школе.