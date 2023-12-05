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Учеба

Более 4 000 пензенских школьников напишут итоговое сочинение

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В среду, 6 декабря, в Пензенской области 4 402 выпускника напишут итоговое сочинение, а 82 школьника - итоговое изложение.

Это испытание является этапом завершения среднего общего образования и допуском к государственной итоговой аттестации.

За работу ребята получат зачет или незачет. Тем, кто не справился с заданием, предоставят возможность переписать сочинение или изложение 7 февраля и 10 апреля следующего года.

«Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, пишут итоговое сочинение по желанию», - рассказали в пресс-службе регионального минобра.

Время написания сочинения - 3 часа 55 минут. При этом разрешено пользоваться орфографическим словарем, который выдает экзаменационная комиссия.

«Итоговое сочинение в дальнейшем может учитываться при приеме абитуриентов. В этом случае вузы сами оценят сочинение в баллах. Проверяют сочинения (изложения) комиссии образовательных организаций или экспертные комиссии, созданные на муниципальном уровне», - добавили в минобре.

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