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Учеба

Пензенских школьников будут учить общевойсковому бою

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От школьников в Пензенской области, как и по всей стране, будут требовать наличие сформированных представлений об общевойсковом бое.

Эти знания ребятам дадут на уроках по новому предмету, который получил название «Основы безопасности и защиты Родины». Уроки начнутся с 1 сентября 2024 года.

«Требования к предметным результатам освоения базового курса по основам безопасности и защиты Родины должны отражать: сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя, в том числе способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов», - говорится в документе, размещенном на портале проектов нормативно-правовых актов.

Кроме того, на уроках школьники узнают о действиях после сигналов гражданской обороны, о роли ВС РФ в обеспечении защиты государства.

Ребятам расскажут о военной службе, они освоят воинские уставы, требования безопасности при обращении с оружием. В рамках предмета предусмотрен курс первой медицинской помощи а также по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний.

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