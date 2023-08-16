Сетевое издание|18+|Среда|16 авг 2023|12:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

В школы Пензы началась поставка бесплатных дневников

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Со вторника, 15 августа, в школы города началась поставка дневников, предназначенных для учеников 2-5-х классов.

Всего для детей к новому учебному году напечатано 26 277 экземпляров «Дневника школьника Пензенской области», сообщили в Управлении образования г. Пензы.

Этот выпуск приурочен к Году педагога и наставника. Первое, что увидят в нем школьники, - это звездная галерея народных учителей Пензенской области и напутственное слово губернатора.

«Дневник школьника Пензенской области» впервые напечатали в 2017-м. С тех пор ученики 2, 3, 4 и 5-х классов бесплатно получают его каждый год. От обычных он отличается наличием информации о родном регионе.

Первые выпуски не были ни к чему приурочены. В 2021-м дневник посвятили Году науки и технологий, в 2022-м - Году культурного наследия народов России.

В 2018 году с дневниками был крупный скандал: составители перепутали номера всех экстренных служб и предлагали ученикам запомнить их в таком виде. Сообщалось, что полиция якобы ждет звонков по номеру 01, скорая «приедет» к тем, кто наберет 02, а пожарные «прибудут» после сигнала по телефону 03. Министерство образования извинялось за ошибку. Исправляли ее с помощью наклеек.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Управлении образования г. Пензы
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте