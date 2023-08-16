В школы Пензы началась поставка бесплатных дневников

16.08.2023 | 11:23

Со вторника, 15 августа, в школы города началась поставка дневников, предназначенных для учеников 2-5-х классов.

Всего для детей к новому учебному году напечатано 26 277 экземпляров «Дневника школьника Пензенской области», сообщили в Управлении образования г. Пензы.

Этот выпуск приурочен к Году педагога и наставника. Первое, что увидят в нем школьники, - это звездная галерея народных учителей Пензенской области и напутственное слово губернатора.

«Дневник школьника Пензенской области» впервые напечатали в 2017-м. С тех пор ученики 2, 3, 4 и 5-х классов бесплатно получают его каждый год. От обычных он отличается наличием информации о родном регионе.

Первые выпуски не были ни к чему приурочены. В 2021-м дневник посвятили Году науки и технологий, в 2022-м - Году культурного наследия народов России.

В 2018 году с дневниками был крупный скандал: составители перепутали номера всех экстренных служб и предлагали ученикам запомнить их в таком виде. Сообщалось, что полиция якобы ждет звонков по номеру 01, скорая «приедет» к тем, кто наберет 02, а пожарные «прибудут» после сигнала по телефону 03. Министерство образования извинялось за ошибку. Исправляли ее с помощью наклеек.