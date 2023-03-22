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Учеба

Родителям выпускников предлагают сдать ЕГЭ по русскому языку

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В понедельник, 27 марта, в Пензенской области пройдет акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», к которой могут присоединиться мамы и папы одиннадцатиклассников.

Взрослым предлагается поменяться местами с детьми, прочувствовать атмосферу экзамена и проверить свои знания по русскому языку (тест будет дан в сокращенном варианте).

«В этот день родители получат возможность пройти всю процедуру ЕГЭ от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов», - пояснили в пресс-службе регионального минобра.

Участники увидят, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места экзаменуемых, как печатаются контрольные измерительные материалы.

В Пензе акцию проведут на базе школы № 20 на улице Экспериментальной (Гидрострой), начало в 16:00. Желающие должны до 27 марта включительно подать заявку на участие через электронную почту school20@guoedu.ru. При себе необходимо иметь паспорт и ручку с черными чернилами.

«Акция пройдет и в муниципальных районах. Для участия заявка подается в муниципальный орган управления образованием по месту жительства в указанные сроки», - добавили в пресс-службе.

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